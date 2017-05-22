Microsoft, 2018’de Afrika’da bulut veri merkezi açacak

Microsoft bulut altyapı yarışında bir yandan harıl harıl çalışarak Amazon’u yakalama derdindeyken bir yandan da hafif hafif Google’ın nefesini ensesinde hissetmeye başladı. Yarışta bir adım öne çıkmak ve bölgede hizmet verdiği yarım milyona yakın küçük ve ortaboy işletmeye daha düşük erişim süreleriyle hizmet verebilmek adına Microsoft 2018 yılı içerisinde ilk Afrika veri merkezlerini Johannesburg ve Cape Town’da açacağını duyurdu. Yazılım devi, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin Azure genel bulut hizmetinin yanı sıra Office 365 ve Dynamics 365’e yerel erişime açmalarını sağlamak için bölgede veri merkezlerine yatırım yapıyor. Böylece bulutun 3 büyük oyuncusu içerisinde de bölgede ilk veri merkezi açan firma oluyor.



Microsoft’daki bulut ve işletme grubunun yürütme başkan yardımcısı Scott Guthrie, Afrika’nın firma için yeni ekonomik fırsatlar için iyi bir kaynak oluşturduğunu söyledi. Guthrie, “Akıllı işbirliğinden tahmini analitiklere kadar değişen bulut hizmetleri ile Afrika’dan erişilebilen Microsoft Cloud, geliştiricilerin yeni ve yenilikçi uygulamalar oluşturmasını, müşterilerin işletmelerini dönüştürebilmelerini ve hükümetlerin vatandaşlarının ihtiyaçlarına daha iyi hizmet verebilmelerini sağlayacak” dedi.



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