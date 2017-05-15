MP3 resmi olarak tarih oldu

1990’ların başında geliştirilmeye başlayan ve yaygınlaşmasıyla birlikte tüm müzik dinleme “ve tabiki de paylaşma” kültürümüzü baştan aşağıya değitiren MP3 formatı bu hafta itibariyle tarihin tozlu raflarındaki yerini alıyor. Formatın lisans sahibi Fraunhofer Institute bu hafta resmen lisans programını feshettiğini açıkladı. Enstitü “Bugün gelişmiş özelliklere sahip daha verimli ses codec’leri olmasına rağmen, mp3 tüketiciler arasında hala çok popüler. Bununla birlikte, akış veya TV ve radyo yayıncılığı gibi modern medya servisleri, AAC ailesi veya gelecekteki MPEG-H gibi modern ISO-MPEG codec bileşenlerini kullanmaktadır. Bu, mp3’e kıyasla çok daha düşük bit hızlarında daha fazla özellik ve yüksek bir ses kalitesi sunabilir” şeklinde bir açıklama yaparak bundan sonra MP3 lisanslaması programına erişilemeyeceğini duyurdu. Yine geliştirilmesinde Fraunhofer enstitüsünün katkı sağladığı AAC formatı MP3’ün yerini alacak. Winamp nesli bir sigara yakıp uzaklara dalmakta serbest, sembolik bir veda olmasına rağmen ağlamak yasak diyelim ve AAC’in krallığına biat edelim. Mp3 öldü yaşasın yeni kral.

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