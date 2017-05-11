Netflix Amsterdam’da AB müşteri hizmetleri merkezi açıyor

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de de hizmet vermeye başlayan dünyanın en büyük film-dizi platformu Netflix, Avrupa’da genişleme stratejisi kapsamında Amsterdam’da yeni bir müşteri hizmetleri merkezi açtı. Yeni müşteri hizmetleri üssü ilk başta 170 kişiye istihdam sağlayacak ancak şirket, bu sayıyı yıl sonuna kadar 345’e çıkarmayı ve bir yıl sonra da 400’ü aşmayı planladığını açıkladı. Netflix aslında Avrupa merkez ofisini 2015 yılında Amsterdam’da açtı ve bölgede hızlı büyüme sonucu geçen ay yine Amsterdam’da daha büyük bir EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) merkez binasına taşındı. Ana merkez şu anda pazarlama, halkla ilişkiler, finans, hukuk ve iş geliştirme gibi alanlarda çalışan 120 çalışanı barındırıyor.

Amsterdam büyük teknoloji firmaları için önemli bir hub noktası olma yolunda ilerliyor. Özellikle Amerika kıtasına direk uçuş sağlayan havalimanı sayesinde bir çok Amerikalı teknoloji firması Avrupa’daki evi olarak Amsterdam’ı tercih ediyor. TomTom ve WeTransfer gibi önde gelen bir dizi teknoloji şirketine ev sahipliği yapan şehir teknoloji dünyasının yeni gözdelerinden Uber’in de ilgisini çekmiş durumda. Uber geçtiğimiz günlerde Amsterdam’daki çalışan sayısını iki katına çıkartarak 1000 kişi istihdam edeceğini duyurdu.



Kaynak: Netflix

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