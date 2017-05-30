Önceki nesil oyun notebooklarından 3 kat daha ince, 3 kat daha performanslı oyun notebookları geliyor. Nvidia Max-Q

NVIDIA bugün, oyun dizüstü bilgisayarlarını baştan itibaren yeniden tanımlayan ve daha ince, daha sessiz ve daha hızlı hale getiren yeni bir tasarım yaklaşımı olan Max-Q’ı tanıttı. 27 Haziran’dan itibaren tüm dünyadaki büyük OEM’lerin kullanımına sunulacak teknoloji sayesinde öncülerinden 3 kat daha inceltilmiş ve 3 kat daha güçlü oyun notebookları görebileceğiz. Nvidia’nın referans dizayn olarak tanıttığı notebook sadece 18mm kalınlığında ve 2.2 kg ağırlığında. NVIDIA GTX 1080 grafik yonga seti üstüne inşa edilen Max-Q mimarisi muadil ürünlere göre oldukça önemli performans artışı ve soğutma kapasitesi sağlıyor. Fuar esnasında yapılan sunumda firma Ceo’su Jen-Hsun Huang, referans dizayn notebook üstünde Project Cars 2 oyununu çalıştırdı ve Playstation 4 Pro’ya göre yüzde 60 daha hızlı olduğunu belirtti.

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