Piyasadaki en iyi kemaraya sahip akıllı telefon HTC U11 gün yüzüne çıktı

2017 senesi akıllı telefon piyasası adına hızlı başladı. Senenin ilk yarısında önce Lg ardından Motorola ve son olarak Samsung derken tüm önemli firmalar amiral gemisi telefonlarını birbirleri ardına piyasaya sürdüler. Tayvan merkezli HTC firması da bu sene başında yeni dizayn anlayışını yansıtan ilk modeli olan HTC U Ultra’yı gün yüzüne çıkartmıştı. Fakat HTC U Ultra niş bir cihaz olmasına rağmen özellik bakımından rakiplerinin üst model telefonlarıyla rekabet edecek bir ürün değildi. İşte HTC bu açığı bir önceki amiral gemisi telefonu HTC 10’dan tam bir sene sonra bugün HTC U11 ile kapatıyor. Android işletim sisteminin ilk uygulayıcılarından olan ve akıllı telefon piyasasının ilk oluştuğu dönemde sektörün en önemli oyuncularından biri olan HTC, zaman içerisinde diğer firmalarla girdiği rekabette yanlış ürün kararlarıyla oldukça geri kalarak ciddi bir pazar payı kaybetti. HTC eski günlerine geri dönmek için uzun zamandır çalışıyor ve sanırım bu sefer ev ödevlerini çok iyi hazırlamışlar.

HTC U11 Tayvan merkezli firmanın amiral gemisi, en üst segment ürünü. Bu kategoride bulunan bir telefondan bekleyebileceğiniz hemen hemen tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Android 7.1 Nougat işletim sistemiyle gelen HTC U11, oldukça sade ve fazla oynanmamış bir ara yüze sahip. Super LCD5 adını verdiği gerçek renklere yakın bir renk aralığı sunan 5.5” QHD bir ekranla gelen cihaz, ana işlemci olarak son dönem tüm üst segment telefonların varsayılan işlemcisi olan Snapdragon 835 kullanıyor. 4gb ram, 64gb depolama birimi ya da 6gb ram 128gb depolama birimi olmak üzere 2 farklı seçenek sunan cihaz, aynı zamanda 256gb’a kadar SD kart desteğine de sahip. IP67 toz ve su geçirmezlik standardına sahip cihaz 3000 mAH kapasitesinde bir bataryaya sahip. Yeni nesil USB Type-C bağlantı girişiyle gelen cihaz aynen Apple iPhone 7’de olduğu gibi standart kulaklık girişi barındırmıyor. Uzun lafın kısası 2017 senesinde en üst segment telefonlardan bekleyebileceğiniz tüm özellikleri içerisinde barındırıyor. Fakat HTC bunlarla yetinmeyerek telefonu rakiplerinden farklılaştıracak birçok ek özellik de barındırıyor.



İlk olarak telefonun, HTC’nin yeni dizayn diline uygun olarak sanki eritilmiş bir metali andıran tasarımından bahsetmek gerekiyor. HTC yan barlarda tamamen yuvarlatılmış metal bir kasa kullanırken, ön ve arka yüz yine aynı yuvarlak hatların devamı şeklinde yekpare camlardan oluşuyor. Arka camın altında dediğim gibi sanki eritilmiş bir metal havası yaratan parlak kaplamasıyla cihaz düz ve mat renklerin hakim olduğu piyasada rakiplerinden tasarım olarak sıyrılıyor.



HTC dış kasayı HTC 10’a kıyasla sadece tasarım olarak baştan aşağı yenilemekle kalmadı bunun yanında telefonun sağ ve sol yanlarının dokunmatik birer yüzey olarak kullanılabileceği Edge Sense adında yeni bir özellik de ekledi. Telefonu elinizde tutarken her iki yanına biraz baskı uygulayarak sıkarsanız telefon bunu bir komut olarak algılayarak örneğin kamerayı açmak gibi bir işlem gerçekleştirebiliyor. Ya da daha sert sıkarsanız bu sefer el feneri olarak kameranın flashı çalıştırabiliyor. Tamamen kişiselleştirebileceğiniz Edge Sense özelliğini denemek için açıkçası sabırsızlanıyor aynı zamanda da kılıfla kullanımda nasıl tepki verecek merak ediyorum. Telefon inceleme için elimize ulaştığında göreceğiz.



Tasarımı geçersek telefonun diğer rakiplerinden bir adım önde olmasını sağlayan diğer bir özelliği kamerası. Yıllardır profesyonel kamera ve lens karşılaştırmaları yapan ve bir süredir de telefon kameralarını da test etmeye başlatan DXOMark sitesine göre HTC U11 bugüne kadar piyasaya çıkan akıllı telefon kameraları içerisinde en iyisi. https://www.dxomark.com/Mobiles/HTC-U11-Mobile-review-The-new-DxOMark-leader adresinden inceleyebileceğiniz test sonucuna göre telefon DXOMark’tan ilk defa 90 puan alan ürün olmuş durumda. 12 MP, f/1.7, OIS, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash özelliklerine sahip arka kamera çok az farkla Google Pixel ve Samsung S8 kameralarından iyi performans gösteriyor. Bu arada telefon 16 mpx’lik ön kamerasıyla da selfiler için ideal bir cihaz.



HTC amiral gemisi telefonlarının diğer rakiplerinden bir önemli farkı da her zaman çok iyi ses veren hoparlörle gelmesi. BoomSound adını verdikleri bir teknoloji kullanan HTC bu teknolojisini U11 ile bir adım daha ileriye taşıyarak yanımızda Bluetooth hoparlör taşıma derdini tamamen ortadan kaldırıyor.

Bu arada ses konusunda tek gelişme bu değil. HTC yine rakiplerinden farklılaşmak adına bir adım öne çıkarak ilk defa bir akıllı telefon yanında aktif gürültü engelleme desteğine sahip bir kulaklık veriyor. USonic adını verdiği yüksek kalite kulaklıklar yazının başında bahsettiğimiz üzere standart kulaklık girişi yerine Usb Type-C girişini kullanıyor. Zaten aktif gürültü engelleme özelliğinin olması için kulaklıkların bir şekilde güç alması lazım ve bunun standart kulaklık girişinden olması mümkün değil. HTC bu nedenle standart kulaklık girişini cihazdan tamamen kaldırmış durumda. Bu durum hiç hoşuma gitmese de zamanla buna alışacak gibiyiz. Firmalar tek tek standart kulaklık girişini öldürecekler ve biz elimizdeki kulaklıkları kullanmak için adaptörlere mahkum olacağız. Dediğim gibi durum hoşuma gitmese de HTC’nin cihaz yanında verdiği kulaklıkların yüksek kalite ve aktif gürültü önleme özelliği olması durumu kurtarıyor.

Cihazın bir diğer farklı özelliği de geçtiğimiz günlerde sitede bahsettiğimiz Amazon Echo cihazlarda bulunan kişisel asistan Alexa’nın cihazda yüklü gelmesi. HTC Alexa ve Google Assistant yanında kendi asistan uygulamasını da cihazla birlikte tüketicilere sunuyor. Bir cihaz içinde bu kadar kişisel asistana gerek var mı sorusunun cevabına ise detaylı inceleme dosyasında cevap vereceğiz.

Başta da söylediğimiz gibi HTC bu sefer ev ödevini iyi yapmışa benziyor. Her anlamda en üst seviye özelliklere sahip şık bir cihaz ortaya koymuşlar. Bakalım HTC U11’le küllerinden yeniden doğacak mı? Bunu bize zaman gösterecek.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...