Telefonunuzu 15 dakika içinde %50 şarj edebileceksiniz. Qualcomm Quick Charge 4 yıl ortasında hazır

Cep telefonları artık hayatımızın olmazsa olmazı. Telefon görüşmeleri ve sms ile başladığımız macera, her işimizi gören ve günde en az 5 saat aktif kullandığımız bir cihaz olarak devam ediyor. Mobil teknoloji her alanda ışık hızıyla ilerledi. 2 satır küçücük yeşil ekranlardan 5.5″ Amoled ekranlara geldik. 128kb ramden 6 gb ramlere ulaştık. Hemen hemen her alanda ilerledik ama şarj sorununu bir türlü çözemedik. Ortalama 1 hafta giden bataryalarla başladığımız macera yarım gün bile zor dayanan telefonlar olarak devam ediyor. Elimizde şarj cihazı priz aramaktan helak olmuş durumdayız. Firmalar bu sorunu çözmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Batarya kapasitelerini arttırmak için tüm limitler zorlanırken aynı zamanda şarj sürelerini kısaltmak için de bir çok teknoloji geliştiriliyor. İşte bu işe en çok arge ayıran firmalardan biri olan Qualcomm, Quick Charge 4 adını verdiği en son hızlı şarj teknolojisini geçtiğimiz günlerde duyurdu. Hemen hemen kullandığımız tüm Android tabanlı telefonların ana işlemcisini üreten Qualcomm telefonunuzu 15 dakika içinde %50 şarj edebileceğiniz Quick Charge 4 teknolojisinin sene ortasından itibaren tüm telefon üreticileri tarafından yeni cihazlarında kullanılabileceğini duyurdu. Ayrıca aynı teknolojiyle Qualcomm sadece 5 dakikalık şarj süresi ile 5 saatlik konuşma yapılabilecek batarya kapasitesi vaadediyor. Daha önceki hızlı şarj teknolojisi olan Quick Charge 3’ten %20 daha hızlı şarj imkanı sunan teknoloji firmanın Snapdragon 835 işlemci ailesiyle birlikte kullanılabilecek. Hali hazırda bu işlemciyi kullanan Samsung S8 gibi cihazların ise bu teknolojiden yararlanıp yararlanamayacağı henüz kesin değil.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...