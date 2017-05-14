Tüm dünya WannaCry isimli fidye virüsü saldırısıyla karşı karşıya

Son yıllarda bir çok firmanın çanını yakan Ransomware diye adlandırılan bir virüs çeşidi var. Türkçe’ye fidye virüsü olarak çevirebileceğimiz Ransomwareler bulaştıkları sistemlerde dosyaları kırılması çok zor şifrelerle şifreleyerek, şifre çözme kodunu da belirli bir ücret karşılığı bilgisayar sahibine satmak için kullanılan zararlı yazılımlar. İşte bu tarz bir zararlı yazılım olan WannaCry 2.0 Cuma gününden itibaren aralarında İngiltere’deki Ulusal Sağlık Hizmetleri ve kargo devi FedEx’in bilgisayarlarının da bulunduğu 125.000 sisteme bulaştı. Daha önce NSA tarafında bilgisayarlarda casusluk yapmak için kullanılan ExternalBlue isimli bir açıktan yararlanan saldırganlar 100’den fazla ülkede sistemlere sızabildiler.

Bulaştığı sistemlerde tüm dosyaları şifreleyen ve ekrana “Ödemenizi göndermek için yalnızca 3 gününüz var, bundan sonra fiyat iki katına çıkacak ve 7 gün içinde ödeme yapmazsanız dosyalarınızı sonsuza kadar kurtarmayacaksınız,” mesajı çıkaran WannaCry bir çok firmanın sistemlerinin kullanılamaz hale gelmesini sağladı.

Windows Xp, Windows 7 ve Windows 8 (ve Windows 2012 ve altı sunucu işletim sistemleri) bulaşan virüsten etkilenmemek için Microsoft’un 14 Mart günü yayınlamış olduğu MS17-010 güvenlik güncellemesinin sistemlerinizde kurulu olması gerekiyor. Sistemleriniz bu tarihten sonra güncellenmediyse zararlı yazılımın sistemlere bulaşması olası. Microsoft aslında Windows Xp sistemlere artık destek vermiyor olsa da bu açık önemli olduğu için zamanında bir güncelleme yayınlayarak açığı kapatmıştı. Detaylarına https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx adresinden ulaşabileceğiniz güncellemenin sisteminizde yüklü olup olmadığını kontrol etmenizde yarar var. Kullandığımız sistemlerde otomatik güncellemelerin açık olmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

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