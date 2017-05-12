Windows 10 sonbahar güncellemesinde gelecek 10 yeni özellik

Microsoft her sene bu dönemlerde Build adını verdiği yazılımcılara yönelik bir etkinlik düzenliyor ve firma yazılımlarıyla ilgili son gelişmeleri aktarıyor. Bugünlerde Washington’da gerçekletirilen Build 2017 etkinliğinde Microsoft, Azure bulut bilişim platformuna getirdiği bir çok yeniliği tanıtmanın yanında sonbaharda çıkartacakları Windows 10 Fall Creators Update ile ilgili de önemli detayları açıkladı. Windows 10 ile birlikte her 6 ayda bir major bir güncelleme yayınlama sözü veren Microsoft ilk major güncellemesini geçtiğimiz günlerde Creators Update adında duyurmuştu. İşte bu güncelleme serisinin devamı olacak ve Sonbahar aylarında çıkacak “Fall Creators Update” işletim sistemine önemli yenilikler getiriyor. Gelin hızlıca bunların neler olduğuna göz atalım.

İlk ve en önemli haber olarak, Microsoft cihazlar arası entegrasyonu sorunsuz şekilde halledecek bir uygulama olarak adlandırdığı Microsoft Graph’ın bu güncellemeyle birlikte kullanıma sunulacağını açıkladı. Apple’ın geçen sene duyurduğu ve adına Continuity adını verdiği, bir cihazda “örneğin iphone” yarım bıraktığınız bir işi “örneğin mail yazma” diğer bir cihazda “örneğin macbook” tamamlamanızı sağlayan ve cihazlar arası kullanıcı geçişini oldukça hızlı ve kesintisiz yapılmasını sağlayan bir özellik var. İşte Microsoft Graph bunun Windows 10 versiyonu. Fakat sadece Windows 10 cihazlarda değil de destekleyen uygulamalarla birlikte Android ve iOS cihazlarda da çalışacak. Örneğin cep telefonunuzdan bir video izliyorsunuz. Durdurdunuz ve o anda bilgisayarınızda oturum açtınız. Cortana destekli sistem size hemen kaldığınız yerden devam edip etmek istemediğinizi soracak ve olumlu yanıtlarsanız video kaldığınız yerden itibaren bilgisayarınızda oynamaya başlayacak.

Bu sistemle bağlı olarak Microsoft timeline adını verdiği bir sistem daha geliştiriyor. Timeline sayesinde hangi cihazda hangi dosyayı nerede bıraktıysanız aynen kaldığınız yerden devam edebilmenizi ve bunun yanında o dosyanın daha önceden çalıştığınız bir sürümüne de ulaşabilmenizi sağlayacak.

Microsoft Graph dışında da cihazlar arası ortak çalışmayı kolaylaştıracak bir başka uygulama daha gösterdi. Universal Web Clipboard denilen yapı sayesinde Windows 10 bir bilgisayardan kopyaladığınız herhangi bir yazı ya da resmi iOS ve Android cihazlarda yapıştırabileceksiniz. Veya tam tersi.

Microsoft Windows 10’la birlikte en çok eleştirildiği nokta olan Movie Maker alternatifinin sistemde bulunmaması sorununu da Story Remix isimli bir video yaratma uygulamasıyla telafi ediyor. Basit video edit işlerini sorunsuz şekilde halledeceğiniz idda eden Story Remix bunun yanında Microsoft’un en çok üstünde durduğu konu olan 3D ve artırılmış gerçeklik öğeleriyle de güçlendirilmiş durumda. Sistemde yarattığınız veya internetten indirdiğiniz 3D objeleri ve Snapchat’ın artırılmış gerçeklik lensleri benzeri bir sistemle çeşitli diğer objeleri videonuza ekleyebileceksiniz.

Microsoft Windows 7’den itibaren görsellik adına da önemli adımlar atıyor ve artık güçlü bir görsel altyapıya sahip. Bunu daha da ileri taşımak adına Fluent Design System adı verdiği yeni bir dizayn temeli yaratıyor. Yazılım geliştiricelere de önemli avantajlar sunan sistem sonbahar güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacak.

Microsoft, Windows 10 sanal gerçeklik için kendi hareket kontrol cihazlarını tanıttı. Microsoft bu alanda yatırım yapmaya ve yenilikler çıkarmaya devam ediyor. Özellikle sonbahar güncellemesi bu konuda bir milad olacak. Microsoft geçtiğimiz sene içerisinde söz verdiği sanal gerçeklik donanımlarına da bu güncelleme sonrası kavuşacağımızı belirtiyor.

Sonbahar güncellemesiyle View 3D adında artırılmış gerçeklik uygulaması da geliyor. Dijital nesneleri gerçek dünya ile birleştirmek için bir web kamerası olan herhangi bir cihazı kullanmanızı yeterli olacak.

Windows 8.1’in sevilen ancak Windows 10’la birlikte kaldırılan bir özelliği vardı. Onedrive dosyalarınızın tamamını bilgisayarınızda görebiliyor, lazım olduğu zaman tıklayıp açtığınızda dosya otomatik olarak buluttan iniyordu. Bu özellik Windows 10’la birlikte “çok fazla sorun çıkarması nedeniyle” kalkmıştı. İşte OneDrive on Demand adı verilen yeni özellik sayesinde Microsoft bu eski durumu yeniden düzeltilmiş şekliyle geri getiriyor. OneDrive klasörünüzde, bir klasörün yerel olarak mı yoksa çevrimiçi olarak mı depolandığını gösteren simgeler bulunacak ve çevrimiçi bir dosyayı kullanmak istediğiniz anda dosya internetten sisteme indirilecek.

Windows 10 Creators güncellemesi, Ubuntu ile yapılan işbirliği sayesinde sevilen Bash kabuğunu Microsoft’un işletim sistemine getirdi ve şimdi Linux için Windows alt sistemi diğer dağıtımlara doğru genişliyor. SUSE ve Fedora, Windows 10 Fall Creators güncelleştirmesiyle birlikte ekleniyor ve daha da önemli bu sistemlere mağazadan erişim imkanı geliyor. Yani tek tıkla kurulabilecekler. Hep diyorum Microsoft yakında kendi Linux distrosunu yayınlarsa şaşırmamak gerekir.

Önemsiz belki ama şaşırtıcı bir haber daha. Apple iTunes da yakında Microsoft Mağazsından erişilebilecek durumda. Steve Jobs’u mezarında ters döndürecek adamlar.

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