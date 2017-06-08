Andy Rubin Essential ile geri dönüyor

Andy Rubin ismini daha önce duymuş muydunuz? Duymadıysanız bile muhtemelen yarattığı yazılım şu anda bu siteye erişmenizi sağlayan telefonunuzun tam kalbinde yer alıyor. Andy Rubin bugün yaklaşık 2 milyar cihazda bulunan Android işletim sistemini oluşturan Android Inc.’nin kurucularından ve ilk Ceo’su. Firmanın 2005 yılında Google tarafından satın alınmasından ayrıldığı 2014 senesine kadar Google’da mobil ve sonrasında robotics bölümlerinin başında bulunan Robin, geçtiğimiz sene Essential adında yeni bir firma kurmuştu. Rubin, Essential’ın web sitesinde bu yeni macerayı “Arkadaşımla uzun bir konuşmanın ardından insanların 21. yüzyılda yaşamak istediği yollarla ürünler üretmek için 21. yüzyıl yöntemleri kullanan yeni bir şirkete başlamamız gerektiğine karar verdik” şeklinde anlatıyor. İşte bu maceranın ilk ürünü olan Essential PH-1 akıllı telefon geçtiğimiz günlerden Rubin tarafından tanıtıldı.

Essential PH-1’de rakiplerinden farklı olarak ilk göze çarpan detay tüm ön yüzeyi kaplayan ekran oluyor. Normak telefonların aksine Essential ekranı üst köşeninde sonuna kadar çıkartarak öne kamera ve diğer gerekli sensörleri ekranın için gömmüş durumda. Yazılımla da bu alana bildirimlerin gelmemesi sağlanarak ilginç bir köşeden köşeye çözüm yaratmış durumdular. Bunun yanında telefonun rakiplerinden bir diğer farkı da arkasında bulunan manyetik bağlantı yuvası. Rubin bu durumu “Buradaki zihniyet, yeni bir telefon satın aldığınızda sürekli yeni aksesuar satın alınması gerekmemesi gerekliliğidir – bu konektör, şimdi satın aldığınız aksesuarları Essential’ın gelecek versiyonlarında da kullanmanıza izin verecektir” şeklinde açıklıyor. Bu bağlantıyı ilk kullanacak aksesuar ise 360 derece çekim yapmanızı sağlayan bir kamera olacak. Cihazla birlikte 50 ödeyerek satın alabileceğiniz kamera bağlantı yuvası aracılığıyla telefona bağlanarak ek bir zahmet gerektirmiyor. “Bu arada telefon şu anda sadece Amerika’da 699 $’dan ön satışa çıktı ve henüz gönderim tarihi belli değil”

Telefonda göze çarpan bir diğer farklılık ise telefonun gövdesinin alışılmış şekilde aliminyumdan değil de titanyumdan imal edilmesi. Titanyumun alüminyumdan daha fazla kazıma ve çatlak direnci sunduğundan Essential, şüphe yok ki kılıfsız kullanıma diğer telefonlardan daha dayanıklı olacak. Diğer özellikler arasında rakiplerinden aşağıya kalmayacak şekilde Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama alanı ve çift RGB ve monokrom lenslere sahip 13MP megapiksel arka kameralar yer alıyor. Ayrıca telefonun herhangi bir yerinde marka bulunmaması da telefonu ilginç kılan yanlardan bir tanesi.

Andy Rubin gibi bu işin efsanelerinden birinin tekrar sahaya dönerek yeni bir ürün çıkarması gerçekten heycan verici olsa da ben açıkcası telefona fazlasıyla ısınamadım. Özellikle ön kameranın ekran içine gömülmesi kısmı benim gibi ekranda küçük bir toz bile görse dellenen insanlar için anksiyete nöbeti başlatabilecek bir durum olacaktır. Yine de piyasaya çıkıp kurcalayabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

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