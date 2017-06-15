Avrupa Birliği içinde roaming ücretleri kaldırıldı

Daha önceden de haberini verdiğimiz üzere 15 Haziran tarihinden itibaren “yani bugün” Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde gsm operatörleri dolaşım “roaming” ücretlerini kaldırdı. Avrupa Birliği Komisyonunun geçtiğimiz sene içerisinde aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren Avrupa Birliğine üye 30 ülkenin vatandaşları Avrupa Birliği içerisindeki diğer ülkelerde cep telefonu kullanımları için ekstra ücret ödemeyecekler. Bu AB cep telefonu kullanıcılarının diğer ülkeleri ziyaretlerinde aynen ülkelerindeki gibi telefon görüşmeleri yapabilir, kısa mesajlar gönderebilir ve diğer AB ülkelerindeki verileri ücretsiz olarak kullanabilirler manasına geliyor. Kısaca ağır tatil faturalarının sonu. Henüz ülkemiz Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilmediğinden dolayı bu güzellikten yararlanamayacak olsak da eğer şu ülkelerden birinde yaşıyor ve diğer ülkeleri ziyaret edecekseniz aklınızda bulunsun 🙂 Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Fransız Guyanası, Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Litvanya, Letonya, Luksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda ve Vatikan

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