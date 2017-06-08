Delivery Hero 450 milyon €’luk halka arza hazırlanıyor

2015 yılı içerisinde Yemeksepeti’ni de satın alan Berlin merkezli gıda dağıtım devi Delivery Hero yeni hisse satışı ve mevcut pay sahipleri tarafından satılanlar yoluyla 450 milyon dolarlık gelir elde etme planlarını gösteren bir açıklama yaptı. Delivery Hero CEO’su Niklas Östberg, halka arz planlarının konuşulacağı bir yatırımcılar konferansa çağrı yaparak “Elimizden geldiğince hızlı büyümek istiyoruz ve karlılık karlılık bu büyüme sayesinde gelecek” dedi. Östberg, geçtiğimiz ay Naspers’ten alınan paranın çoğunun şirkette yeniden yatırıldığını söyledi. Östberg, gelirlerin şirketin hem organik olarak hem de satın almalar yoluyla büyümesine yakıt ikmali için kullanılacağını belirtti. Geçen hafta Delivery Hero, Kuveyt merkezli bir rakip olan Carriage’i satın aldı. Daha önce, şirket, Doğu Avrupa ve Asya’da faaliyet gösteren bir diğer Rocket sermayeli kuruluş olan Foodpanda’nın yanı sıra Türkiye’nin Yemeksepeti şirketlerini satın aldı. Son iki yıldır sırasıyla 197 milyon ve 136 milyon zarar açıklayan firmanın bu halka arz sonrası elde edilecek gelir sayesinde yapılacak yatırımlarla karlılığa geçmesi hedefleniyor. Ayrıca Frankfurt borsasında işlem görecek firmanın hedeflenen rakamlara ulaşması sonucu toplam değerinin 4.5 milyon € olarak Avrupa’nın en büyük startupı olarak tescilleneceği de belirtiliyor.

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