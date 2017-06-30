Her şeye erişmek için tek bir yüzük

Hayır Yüzüklerin Efendisi filmindeki o meşhur yüzükten bahsetmiyoruz. Her ne kadar o tek yüzük kadar iddialı bir ürün olsa da haberini yaptığımız Token tüm diğer yüzükleri birleştirmek gibi bir amaca sahip değil. Onun yerine daha mütevazi olarak tüm şifre ve anahtar ihtiyaçlarınızı tek bir üründe birleştirme iddiasında olan akıllı bir yüzük. Token adresinden 249$ satış fiyatıyla ön satışa çıkan yüzük araba kapısından, nfc destekli akıllı ev ürünlere geniş bir yelpazede biometric güvenlik hizmeti sunuyor. Windows 10 ile gelen Windows Hello desteği sayesinde de bilgisayarınıza da şifre girmeden oturum açmanızı sağlayan ürünün kullanım alanı oldukça geniş. Hem Nfc hem de Bluetooth desteği bulunan ürünün bataryası 2 hafta dayanıyor. Oldukça ilgi çekeceğe benzeyen Token’ın şu anda tek eksisi Aralık 2017 olarak adreslenen teslim tarihi. Ön siparişi verdik, ürün elimize ulaşınca detaylı bir kaç kelam ederiz.

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