Logitech Powerplay mousepad ile farenizi kullanırken kablosuz olarak şarj edin

Son yıllarda oyun dünyası tüm bilgisayar pazarını ileriye taşıyan önemli bir lokomotif görevi görmeye başladı. Hemen hemen tüm yenilikleri tetikleyen şey oyuncuların her seferinde daha fazlasını talep etmesi. Firmalar her gün bu pazar için yeni bir ürün geliştirip tanıtıyor. Pazar o kadar büyüdü ki kendine has fuarları da oluşmaya başladı. Aslında başladı da diyemeyiz, uzun yıllardır bu etkinlikler yapılıyor fakat son yıllarda bu talebin de getirdiği bir popülerlik söz konusu. İşte bu tarz etkinliklerin en büyüğü ve tam anlamıyla oyun tutkunlarının her sene gelmesini iple çektikleri E3 fuarı bugünlerde gerçekleşiyor. EA Sports’tan Microsoft’a, Sony’den Nintendo’ya sektörün tüm ağır topları en yeni ürünlerini bu fuarda duyuruyor, en son oyunlar bu fuarda gün yüzüne çıkıyor.

Büyük üreticiler yanında önemli diğer firmalar da bu fuarda son teknolojilerini sergiliyorlar. Bunlardan biri de hepimizin klavye ve farelerini yakından tanıdığımız Logitech. Logitech oyun pazarında da kendisine haklı bir yer edinmiş, güzel ürünler çıkartan bir firma. Firma bu fuarda oyun tutkunlarının oldukça beğendiği iki faresi G902 ve G702’ü güncelleyerek G903 ve G703 adında iki fare tanıttı. İki fare de bir önceki modellere kıyasla nerdeyse bire bir aynı özelliklere sahipler. Yeni modellerde tek fark, kablosuz şarj desteğine sahip olması. Oyuncuların kablosuz fareye burun kıvırmalarının en önemli nedenlerinden bir tanesi özellikle uzun oyun oyun seansları arasında şarjın veya pilin bitebilme ihtimali. Oyunun ya da turnuvanın en heycanlı yerinde böyle bir şey yaşamanın ne kadar tatsız olacağını tahmin edersiniz.

İşte Logitech bu sorunu ortadan kaldırmak adına Powerplay adını verdiği bir mousepad duyurdu. Ağustos ayında 99$ fiyat etiketiyle çıkacak ürün ilk olarak G903 ve G703 modelleriyle kullanılabilecek. Bu modellerin altında bulunan bağlantı noktasına takılacak kablosuz şarj adapteri sayesinde fareler bu mousepad üstünde kullanıldığı sürece sürekli şark edilecek. Bu bölme aynı zamanda oyun fareleri için gerekli olan ağırlığı da farelere eklemiş olarak bir taşla iki taş vuruyor. Bakalım Logitech bu hamlesiyle kablosuz fareye pek de sıcak bakmayan profesyonel oyuncuları kendine çekebilecek mi? Zamanla göreceğiz.

