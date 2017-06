Microsoft Office masaüstü sürümü şimdi Windows mağazasında

Daha önce Windows 10 S diye bir sürüm duymuş muydunuz? Henüz duymadıysanız detaylarını öğrenebilmek için öncellikle sizi şu yazıya alalım. Fakat burada da kısaca açıklamak gerekirse, Windows 10 S Microsoft’un eğitim ve kurumsal pazarı hedef alan en son işletim sistemi. Normal Windows 10’dan en temel farkı ise aynen iPhone veya Android cihazlar gibi sadece mağazadan uygulama yüklemenize izin vermesi. Windows ekosisteminde mağazadan yüklenen bu tarz uygulamalara UWP yani Universal Windows Platform uygulamaları deniliyor. Diğer kalan tüm uygulamalar ise “hani şu yıllardır next, next, ok, install diye kurduğumuz” win32 uygulamaları olarak geçiyor. Microsoft uzun zamandır bu tarz win32 uygulamaların da mağazadan dağıtılması için çalışma yapıyor. Bunun temelde 2 nedeni var. Birincisi malum tek bir merkezi yazılım dağıtım yeri oluşturarak tüm süreci kontrol edebilmek. Bir diğeri de Windows 10 S’de güvenlik nedeniyle mağaza dışından yüklemeye izin vermeyerek güvenlik sağlamak isterken kullanıcıları mevcut UWP uygulamaları ile sınırlı bırakmamak.

İşte Microsoft bu iş için geçtiğimiz sene içerisinde Desktop Bridge adını verdiği win32 uygulamaları mağazaya atılabilecek UWP uygulamalarına dönüştüren bir uygulama geliştirdi. Ve sonunda terzi olarak kendi söküğünü de dikerek dünden itibaren Office 2016 uygulamasının mağazadan erişilebildiğini duyurdu. Artık Word, Excel ve PowerPoint’in masaüstü sürümleri Windows Mağazasından edinilebilir, ancak bunları kullanmak için Office 365 aboneliğine ihtiyacınız var. OneNote pakete dahil edilmezken zaten OneNote’un başarılı bir UWP uygulamasına sahip olması bunu sorun olmaktan çıkartıyor. Görelim bakalım önümüzdeki dönemde diğer hangi win32 uygulamaları mağazaya gelecek. Şu ana kadar açıklananlar iTunes ve Spotify oldu. Diğer bir çok uygulama üreticisi de bu yolu takip edecektir. Bekleyelim, görelim.

