Microsoft parmak izi okuyuculu yeni Modern klavyeyi duyurdu

Microsoft, sessizce entegre bir parmak izi okuyucusu da olan ve Modern klavye olarak isimlendirdikleri bir ürünü dün açıkladı. Modern Klavye geçtiğimiz aylarda çıkardıkları Surface klavyesinin halefi ve aynı görünüyor. Geri kalan herşey aynı olmakla birlikte temelde 2 değişiklik var. Biri klavyenin yeni bir parmak izi okuyucu içermesi, diğeri de kablosuz bağlantı yanında kablolu kullanım için de imkan sunması. Microsoft, parmak izi okuyucuyu klavyenin sağındaki ikinci Windows tuşuna entegre etti ve Windows Hello kullanarak Windows 10’a oturum açma sağlama imkanı getirdi. Bu arada yeni Modern klavye sadece Windows 10’la değil, MacOS ve Android’in en son sürümleri ile de çalışabiliyor. Modern klavye yakında piyasaya sunulacak ve fiyatı 129.99 dolar olacak.

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