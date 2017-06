Microsoft’un yeni oyun konsolu Xbox One X

Yılların kavgasıdır. Oyun konsolda oynanırcı tayfa ile oyun bilgisayarda oynanırcı tayfa yıllardır forumlarda birbirlerine kafa göz dalarlar. Konsolcu tayfanın da Xboxcı ve Playstationcı diye iki alt tümeni var. Bunlar da kendi aralarında dalaşır. Böyle yazınca insan yaptığı işten bir an tiksinmiyor değil ama napalım durum bu. İşte bu Xboxcı tayfanın yüzünü güldürecek bir haber geldi. Microsoft uzun zamandır üstünde çalıştığı ve “Project Scorpio” adını verdiği son nesil oyun konsolunu dün E3 fuarında görkemli bir şovla tanıttı.

Şirket, cihazın 7 Kasım’da dünya çapında piyasaya çıkacağını açıkladı. Xbox One X şirket tarafından bugüne kadar üretilmiş en küçük ve en güçlü konsol olarak tanıtıldı. Microsoft, 1172MHz’de çalışan özel bir GPU motoru sayesinde 6 teraflop grafik gücü ürettiğini söylüyor ki bu değer Sony’nin PlayStation 4 Pro için 911MHz’de 4.2 teraflops’dan 2 teraflops daha fazla. Xbox One X’ın en önemli özelliği şüphesiz bu gücün getirdiği 4K / 60 Fps desteği. Bu gücü bu paketin içine sığdırmak ciddi bir mühendislik gerektiyor. Microsoft, Gpu ve CPU’sunun ısı çıktısının 4k çözünürlüklerle çok daha yüksek olacağı için genellikle sunucularda kullanılan termal soğutma sistemini konsola entegre etmiş durumda. Ayrıca beklendiği gibi, şirket tüm çevre birimlerinin geriye ve ileriye dönük uyumluluğa sahip olacağını ve tabii ki tüm oyunların da aynı şekilde ileri ve geri uyumlu olacağını söylüyor. Günün tek kötü haberi, Xbox One satın almak istiyorsanız, 499 doları gözden çıkartmalı ve kasım ayını beklemeniz gerekmesi.

