Snap’in kameralı gözlükleri Avrupa’ya geliyor

Özellikle gençler arasında oldukça popüler olan Snap “eski adıyla Snapchat” uygulaması geçtiğimiz sene donanım işine girip Spectacles‏ adını verdiği kameralı gözlüklerini duyurmuştu. Ekim 2016’da ortaya çıkan Spectacles üzerinde kamera bulunan bir güneş gözlüğü. Çekim yaparak otomatik olarak Snap’deki Hatıralarınıza kayıt girme imkanı sağlayan Spectacles güneş gözlükleri, insanların gerçekten nasıl göründüğünü taklit etmek üzere tasarlanmış 115 derecelik mercekli bir kameraya sahip.Bugüne kadar sadece Amerika’da satışa sunulan cihaz dünden itibaren Snapbots adlı parlak sarı satış makineleri ile ilk donanım ürünlerini Avrupa’ya getiriyor. Evet Spectacles bir mağazada satılmıyor. Firma Snapbots adlı kahve satışı yapan otomatik makinelere benzer bir satış makinesi aracılığı ile satış gerçekleştiriyor ve her seferinde makinenin yeri değişiyor. https://twitter.com/Spectacles adresinden cihazın mevcut yerini takip etmek mümkün. İlk olarak Londra’da London Eye’da satışa sunun Snap, yaz aylarında şehirde daha fazla satış makinesi dağıtmayı planlıyor ve şirket yakın gelecekte Snapbot’ları Paris, Berlin, Barcelona ve Venedik’e de yerleştirmeyi planlıyor. Peki Spectacles nasıl kullanılıyor?

Bir Snap kaydetmek için (resim veya video) gözlüğün sol üst köşesindeki bir düğmeye dokunursunuz. Kayıt otomatik olarak 10 saniye sonra durdurulur, ancak başka bir 10 saniyelik artış eklemek için tekrar dokunabilirsiniz (bir defada 30 saniyeye kadar kayıt yapabilirsiniz). Kayıttayken hem gözlüğün içinde hem de dışındaki ledler sayesinde hem siz hem de çekim yaptığınız alandaki insanlar çekimden haberdar olurlar. Android ve iOS cihazlarıyla çalışan Snap Spectacles, Android cihazlara wifi, iOS cihazlara ise hem wifi hem de bluetooth üzerinden bağlanabiliyor. Güneş gözlüklerini bağımsız bir cihaz olarak kullanabileceğinizi unutmayın (bağlantı kurana kadar 200 Snap saklayabilir).

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