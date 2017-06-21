Uber CEO’su Travis Kalanick yatırımcıların baskıları sonucu istifa etti

Uber kesinlikle son yılların en ilginç şirketlerinden birtanesi. Kendi arabanızla aynen bir taksi gibi çalışmanıza olanak sağlayan firma son iki senedir hemen hemen her hafta bir şekilde haberlere konu olmayı başardı. Öncelikle başarılı iş modeli sayesinde hızlıca yükselerek peş peşe dev yatırımlar ve 50 milyar dolara varan değerleme alan firma aynı zamanda bir çok skandala da imza attı. Bu skandalların en sonuncusu ve bilineni yine sizlere daha önce bu yazıda aktardığımız cinsel taciz skandalıydı. Skandal ardından firma içerisinde açılan soruşturmalar sonucu yatırımcılardan da desteğini kaybeden firma Ceo’su Travis Kalanick dün baskılara daha fazla dayanamayarak istifa ettiğini açıkladı. Uber bu skandala ek olarak, sürücülerinin trafik kazasından kaçmasına, bir şoför tarafından tecavüze maruz bırakıldıklarını bildirdikten sonra kendisini gözden düşürmek amacıyla bir yolcunun sağlık kayıtlarını edindiği bir programa ve diğer çeşitli skandallarlar da adından söz ettiriyor. Görüldüğü gibi iyi bir fikir ve şirkete sahip olmak onu yönetmek için çoğu zaman yeterli olmuyor. Düzgün işleyen bir şirket kültürü oluşturabilmek gerçekten zor ve çoğu zaman firma kurucuları bunu beceremeyerek firmalarını ellerinden kaybediyorlar.

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