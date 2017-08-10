Cep telefonlarına bir zam da TRT’den

Eskiden bir tek kulak arkamız kaldı derdik ya, o günleri de geçeli çok oldu. Kulak arkası da gitmiş olmasına rağmen devletimiz sağolsun hergün yeni bir yöntem buluyor. Ne hikmetse elektrikten, cep telefonuna bir çok kalemde bir şekilde TRT’ye para aktarıyoruz. Devlet babamız bunu yeterli görmemiş olacak ki, 2 gün önce resmi gazetede yayınlanan karar ile cep telefonlarından alınan TRT bandrol oranını yüzde 6’dan yüzde 10’a çıkardı. Resmi Gazete’nin ilgili sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, 2016 yılındaki kararda sadece “dahili tünerle radyo ve TV yayınlarını alabilen” cep telefonları kapsam dahilinde yer alırken, bu yeni kararla kapsam “cep telefonları” olarak genişletildi. Zaten euro kurundaki artış nedeniyle ortalama %20 zam gelen cihazlara bu yeni kararla birlikte %5 cihazı ek bir zam daha gelecek. Hamdolsun, Diriliş Ertuğrul kadrosuna yeni kaftan alırlar, biz de izlemeye devam ederiz.

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