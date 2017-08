Efsaneler ölmez, sadece şekil değiştirir. Nokia 3310 incelemesi

Nokia 3310 incelemesi yapan her fani gibi benim de yazının ana hatlarını orjinal Nokia 3310’a dayandırmam gerektiğini farkettiğimde bir süre o yılları düşünme fırsatım oldu. Hatta biraz daha geriye giderek 1995 sonbaharına, ilk defa kanlı canlı bir bilgisayar gördüğüm zamana kadar geri döndüm. Meraklı bir ortaokul talebesi olarak arkadaşımın evinde tanışma şansı bulduğum Commodore 64’e kelimenin tam anlamıyla aşık oldum. Bu beni 2 sene boyunca babamın kafasının etini yememe ve ilk bilgisayarımı aldırmaya sürükledi. O gün bugündür de bu aletler hayatımın tam merkezinde duruyorlar. Bir benzer süreci 1998 senesinde bu sefer cep telefonları ile yaşadım. Kişisel bilgisayarların hayatımıza gelip tam kalbine yerleşmesi “Türkiye özelinde” yaklaşık 15 senelik bir süreç sonunda gerçekleşmişti. Cep telefonları ise ilk çıktıktan 2-3 sene sonrasında tüm dünyada olduğu gibi bizde de her cebe girmeye başladı. Benim de ilk cep telefonumla tanışmam ve hayatımın tam orta yerine yerleşmesi de aynı döneme rastlıyor. İşte orjinal Nokia 3310 o dönemlerin zirvesi sayabileceğimiz bir ürün.

Şöyle geriye dönüp de bu aletlerin her cebe girmeye başladığı yıllara bir bakış attığımızda hemen hemen herkesin aklına gelen ilk model 3310 oluyor. Aslında 3310 her ne kadar efsaneler arasında yerini çoktan almış olsa da Nokia’nın en çok satılan cihazı da değil. Çok ucuz 1100 serisinin zirvedeki yerini göz ardı edersek bu ünvan 3310’un yakışıklı abisi 3210’da. Ama yinede Nokia, telefon ve 2000’lerin başı dediğimiz zaman aklımıza otomatikman 3310 geliyor. Toplamda dünya çapında 126 milyon satan cihazın 2017 senesinde remarkının yapılacak kadar sevilmiş olmasının kuşkusuz bir çok nedeni var. Fakat bunlardan en önemlisi bir hamamböceği kadar sağlam yapısıyla ilk çıktığından 17 sene sonrasında bile hala her türlü işkenceyi görmesine rağmen taş gibi kalmayı başarmış örneklerinin yarattığı efsaneye borçluyuz. Ha bir de yılan oyunu. O ders aralarında deli gibi kafamızı kaldırmadan oynadığımız oyunu kim unutabilir ki? Neyse burada o yıllara kısa bir ara verelim ve esas kelamımızı yazmaya geçelim.

Bu yazının konusu olmayan gelişmeler sonucu Nokia birkaç sene önce tüm son kullanıcı telefon üreten bölümünü Microsoft’a satması ve daha sonra Microsoft’un bu birimi tamamen kapatması sonucu bir efsanenin sonuna canlı şahit olmuştuk. Hoş Nokia hala milyarlarca dolar değerinde kocaman bir telekominikasyon altyapı firması olarak yoluna devam etse de son kullanıcıya yönelik ürünler üreten bir firma olmaması açıkcası markayla duygusal bağı olan herkesi üzmüştü. Aynen bu üzüntüyü paylaşan birkaç eski Nokia çalışanı Finlandiya’da HMD Global adında bir firma kurarak isim hakkı için Nokia’nın kapısını çaldı ve 10 sene boyunca Nokia isimli telefonlar üretmek adına lisans anlaşması yaptı. Bu Nokia’nın son kullanıcı pazarına geri dönmesi demekti. Daha önce sizlere haberini yaptığım üzere HMD global bugünlerde harıl harıl Android modelleri üzerinde çalışıyor ve bu rekabetin artık inanılmaz zor olduğu sektörde Nokia adını tekrar zirveye çıkartmak için hazırlık yapıyor. Önlerinde zor bir yol var ve bu yola çıkmak için sağlam bir yol arkadaşına ihtiyaçları var. Onlar da bu nedenle eski bir efsaneyi yeniden canlandırdılar. İşte bugünki yazının konusu olan 2017 model Nokia 3310’un aramızda olma hikayesi bu. Peki 2017 senesinde böyle bir ürüne kimin ihtiyacı var? Gelin ona da birlikte bakalım ve madde madde ne beklemeniz gerekeceğini gözler önüne sörelim.

Sonda söylemem gerekeni bu sefer başta söyleyeceğim. Nokia 3310, 2017 senesinde herhangi bir telefonla rekabet etmek adına çıkan bir ürün değil. Bu yazıya bir şekilde “bu telefon nasıl acaba alınır mı?” diye geldiyseniz cevabım kesinlikle hayır. Bu bizim gibi adamların oyuncak niyetine almaları için üretilmiş bir ürün. Teknolojiden tamamen uzak kalmak ve eski günlerdeki gibi arama-mesajlaşma düzeninde yaşamak istiyorsanız ya da bu şekilde yaşayan bir tanıdığa alacaksanız “anneniz, dedeniz vb.” mantıklı olabilecek bir ürün.

Tek sim ve çift sim olmak üzere 2 varyant ve 4 renk seçeneği ile gelen 3310, 50€ civarı fiyatıyla kesinlikle cep dostu bir ürün. Yıllardır alışık olduğum klasik tuş takımlı bar model 2.4″ renkli bir ekrana sahip. 16 mb “dikkat megabyte” dahili hafızaya ve 64gb micro SD kart desteğine sahip olan 3310 bunların yanında fm radyo ve 2 mpx’lik kamera da barındırıyor. Geri kalan klasik Nokia.

Cihazın bence en büyük falsosu sadece 2G networkleri desteklemesi. Artık bir çok bölgede yavaş yavaş 2G altyapısının sonlandırılması sonucu şebeke bulamama sıkıntısı yaşatabilecek bir ürün. Hoş bizim ülkemiz adına bunun daha bir 3-4 senesinin olduğunu varsayarsak çok büyük sıkıntı da değil. Fakat şu telefona 3G koyup fiyatı da 100€ civarına çekmek de güzel bir alternatifmiş gibi duruyor.

Orjinal 3310’un o şişman ama sert hatlarını biraz zayıflatıp biraz da kıvrımlı hale getirdikleri bu yeni model bence oldukça şık. Özellikle yıllar sonra avuç içine tam oturan bir telefon kullanmak oldukça hoş bir his. Genel olarak ben telefonun tasarımını çok beğendim. Tek hoşuma gitmeyen tuşların sertliği ve plastik kalitesi oldu. Bu kardeşi gibi yıllarca her türlü düşmeye çarpmaya dayanacak bir ürün değil. Ee malum sene 2017. Artık kimse yıllar boyu dayanacak ürünler yapmıyor. Finliler bile.

Micro usb yuvası bulunan ürün buradan sadece şarj oluyor. Kısacası burası bağlantı yuvası değil. Cihaz bağlantı adına sadece Bluetooth seçeneği sunuyor. Bunun yanında cihaza sd kart takabilmeniz de önemli bir artı. Böylece eski günlerdeki gibi mp3’leri karta atıp özgürce dinleme imkanınız var.

2 mpx’lik kamerası hakkında söylenebilecek çok bir şey yok. 2 mpx’lik bir kamera nasıl sonuç verebilirse bu da öyle. Aşağıya bir kaç örnek ekliyorum. Kamera kaliteli olmasa da flash barındırması ve bunun el feneri olarak da kullanılması telefonun önemli artılarından biri.

Batarya süresi tahmin edilebileceği gibi efsane. 30 güne kadar standby süresi ve tam 24 saatlik kullanım süresini 1200 mAh çıkarılabilir bataryası sağlıyor.

Yazılıma gelirsek klasik Nokia S40. Yıllardır aşina olduğumuz yazılım güncel versiyonu. İçinde Opera Mini Browser ve bunun uygulama mağazasıyla geliyor. Temel basit uygulamaların hepsine ulaşabilirsiniz.

Oyun olarak bir kaç arcade oyun mevcut. Hepsi eğlenceli. Fakat iş yılların efsanesi yılan oyununa gelince… Keşke orjinalini koysalardı. Gameloft’un bu versiyonu tam bir fiyasko

İşte yeni Nokia 3310 ana hatlarıyla böyle bir telefon. Efsanenin tekrar hatırlanması adına ve HMD Global’in Nokia markasını canlandırması için güzel bir jest ve akılda kalıcı bir hamle. Ama malesef 2017 senesi için nostaljiden fazlası değil.

