Galaxy Note 8 bu sefer patlamıyor, kesin bilgi

Yeniden merhaba arkadaşlar, sonbahar aylarına adım adım yaklaştığımız şu günlerde akıllı telefon pazarı da adet olduğu üzere yavaş yavaş ısınmaya başladı. Malum Ağustos sonu IFA fuarı dönemi. Tüm büyük oyuncular önemli modellerini IFA’da yahut ona yakın bir tarihte görücüye çıkarıtıyor. Haftaya bir çok yeni telefon göreceğiz. Ondan sonra da zaten 12 Eylülde iPhone 8 “ya da Apple ne ad verecekse” geliyor. Kısacası telefon üstüne telefon göreceğimiz bir döneme giriyoruz ve bu dönemin açılışını dün Samsung, Galaxy Note 8 tanıtımıyla başlattı. Geçtiğimiz seneki Note 7 fiyaskosundan sonra Samsung’un Note fanlarını geri kazanabilmesi için sıkı çalışması gerekiyordu ve sanırım bu sefer ödevlerini iyi yapmışlar. Hemen hızlıca dün akşamki etkinlikten aklımızda kalanlar neler onlara madde madde göz atmaya geçelim.

Öncelikle berlitmeden geçemeyeceğim üzere telefonla ilgili neredeyse hemen hemen tüm özellikler yaklaşık 2 aydan beri biliniyor. Bu işin artık tadı kaçmaya başladı diyebiliriz. Bu konuda en sıkı olan firmalardan biri Apple olmasına rağmen onun ürünlerinin bile artık aylar öncesinden tüm özellikleri biliniyor. Samsung da bu konuda sızıntılardan kurtulamayan firmalardan biri. Uzun lafın kısası dün gece herhangi bir süpriz yaşamadık ve aylardır bilinen cihazla karşılaştık.

Peki detaylara girmeden önce kabaca telefonun özellikleri neler? Uzunca yazacağız ama aslında Note serisi bilindiği üzere Samsung’un S serisinin kalem eklenmiş halinden başka birşey değil. Samsung önce Galaxy S4 çıkartır 5 ay sonra hemen hemen aynı platform üzerine inşa edilmiş daha büyük ekranlı ve kalemli Note4 çıkartır. Ertesi sene Galaxsy S5 gelir ve aradan 5 ay geçtikten sonra yine daha büyük ekran ve kalemiyle Note 5 gelir. Samsung bu düzeni yine bozmadı. Karşımızda Galaxy S8+’la hemen hemen aynı bir cihaz var. Ondan temelde 3 farkı var. 1, Samsung ilk defa bir telefonda dual kamera kullanıyor. 2, malum Note serisi kalemle geliyor ve son olarak da 4 yerine 6 gb ram kullanılıyor. Bunun dışındaki nerdeyse tüm özellikler aynı. Ha bir de ekran 0.1 inch daha büyük. Galaxy S8+ 6.2″ ekrana sahipken Note 8, 6.3″ ekrana sahip. Kalan tüm özelliklere http://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-note8/specs/ adresinden göz atabilirsiniz.

Ekranın rakiplerine göre en önemli değişikliği 18.5:9 oranlara sahip olması. Hoş LG’nin yeni modelleri de bu şekilde ama neyse. iPhone’a göre diyelim. Uzun lafın kısası ekranın boyu 2 birimken eni 1 birim uzunluğunda. Bu da daha uzun bir telefon manasına geliyor.

Malum bir önceki model patlayıp geri çağrılmak zorunda kalınca Samsung S8 ve bu modele ekstra önem gösterdi ve pil konusunda üretim süreçleri adına büyük değişiklikler yaptı. Belki de son 2 senedir cep telefonu piyasasında benim adıma en önemli yeniliklerinden biri de bu sayede geldi. Samsung S8 serisiyle birlikte yeni bir pil teknolojisine geçti. Firmanın iddasına göre cep telefonunuzu 2 sene kullandıktan sonra bile pil kapasitenizin hala %95’ini koruyabileceksiniz. Bu şu manaya geliyor. Kullandığınız cep telefonlarını düşünün, alır kullanmaya başlarsınız ve yaklaşık 1 sene sonra önceden bir gün giden pil süreniz artık yarım güne düşer. Mevcut pil teknolojisinde bu kaçınılmaz. Pillerin belirli bir kullanım ömürleri var ve her geçen gün orjinal kapasiteleri azalıyor. Bu önceden çok büyük bir sıkıntı değildi çünkü telefonlarda değiştirilebilir piller mevcuttu. Fakat neredeyse 3 senedir tüm modeller değiştirilebilir pil olmadan geliyor. İşte bu pil değiştirmek adına büyük sıkıntı çıkartıyordu. Özellikle artık su ve toz korumalı bu gibi telefonlarda telefonun içini açıp pil değiştirmek demek telefonu perte çıkartmak manasına geliyor. Samsung kullandığı özel bir solusyon sayesinde geçtiği yeni pil teknolojisinde daha uzun süre kapasitesini koruyan piller yaratabildi. İlk S8’de kullanılan bu teknoloji Note 8’de de kullanılıyor. Benim adıma başlı başına tercih nedeni.

Samsung aynen S8 gibi Note 8’e de kendi personel asistanı Bixby’yi entegre etmiş durumda ve telefon üzerinde özel Bixby butonu mevcut.

Dediğim gibi telefonun S8’den en büyük farklılığı Samsung’un ilk defa kullandığı çift kamera konfigurasyonu oluyor. Malum Apple dahil hemen hemen tüm firmalar amiral gemisi telefonlarında çift kameraya geçtiler. Samsung gemiye ancak Note 8 ile atlayabildi. Çift 12mpx kamerayla gelen cihazın rakiplerinden en büyük farkı çift kameranın da optical image stabilzation desteklemesi ve live focus dedikleri çekim yaptıktan sonra da objeye isteğe göre odak ayarı yapabilme özelliği. Cihaz elimize geçince detaylı incelemesini de yapacağız.

Cihazda Gigabit hızında LTE ve Wifi olması da bir diğer önemli özellik.

Aynı anda çift cihaza ses yayını yapabilen Bluetooth teknolojisi de gereksiz ama olan özelliklerden.

Bu arada cihaz yanında DEX dediğimiz bir aygıtla birlikte satın alınabiliyor. Bu DEX’e bir klavye, mouse ve monitor bağlayıp cihazı aynen bir masaüstü bilgisayar gibi kullanmak mümkün. Kısacası cebinizde bir nevi Chromebook taşıyor olacaksınız. Hem de 6gb ramli.

Samsung cihazda normal kulaklık girişinden vazgeçmiş değil. Ayrıca üstünde de ilk defa çok kaliteli hoparlörler barındırıyor. Bunun yanında cihaz AKG marka gayet kaliteli kulaklıklarla geliyor.

IP68 toz ve su geçirmezlik de artık klasikleşen özelliklerden. Hem kalem hem telefon bu standarda sahip.

Samsung standart dahili hafızayı 64gb olarak belirlemiş. Bunun yanında SD Kart desteği de cihazda bulunan özelliklerden.

Çift sim kart destekli modelleri de geliyor. Bunu da dip not olarak düşelim.

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Şimdilik cihaz hakkında aktarabileceklerim bu kadar. Haftaya Berlin IFA fuarı öncesi Avrupa lansmanı da yapılacak. Orada cihazı detaylı inceleme şansı bulacağım. Ardından cihaz hakkında bir yazı daha kaleme alırız. O zamana kadar hoşçakalın.