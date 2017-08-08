Intel, SSD’ler için 1 petabayt’a kadar depolama alanını destekleyen yeni ‘Cetvel’ form faktörünü tanıttı

Donanım sektöründe önümüzdeki dönemde kesinlikle 2 alan öne çıkacak ve burada her gün yeni bir gelişme duyacağız. Bunlardan ilki malum pil teknolojileri. Yüksek arge bütçeleri ayrılan bu alanda hemen hemen tüm büyük firmalar harıl harıl yeni teknolojiler geliştirmek için yarışıyor. Malum elektrikli arabalardan, cep telefonlarına artık pil en önemli komponentlerden biri olmuş durumda. Diğer bir sıcak alan ise depolama. Dünya genelinde her gün yaklaşık 2.4 exabyte büyüklüğünde yeni data yaratılıyor. 2013 senesinde dünya çapında üretilmiş ve saklanan toplam data boyutu olan 4.4 zettabyte’ın 2020 senesinde 10 kat büyüyerek 44 zettabyte olması bekleniyor. Bu arada bu zettabytelar filan ne anlama geliyor derseniz sizi hemen şöyle alayım http://whatsabyte.com/

Bu muazzam büyüklükteki datayı mevcut teknolojilerle saklamak imkansız hale gelmeye başladı. Bu nedenle bu işin kalbindeki teknolojileri yaratan firmalar her gün yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyorlar. Intel de bu firmaların başında geliyor. Intel bugün veri merkezlerinin en önemli sıkıntılarından olan dar alanda mümkün olan en iyi soğutma ve depolama alanı sağlama sorununu çözmek için yeni bir ürün yarattığını duyurdu. Intel, 1U sunucu rafında 1 petabayt’a kadar depolama alanı sağlayan SSD’ler için yeni bir form faktörü olan “Cetvel” i açıkladı. Sabit disk sürücülerindeki geleneksel 2,5 inç ve 3,5 inç form faktörlerinin aksine, bu yeni “cetvel” SSD’ler uzun ve ince. Ayrıca şekil ve boyut kısıtlamaları ortadan kaldırarak bağlantı yuvası olarak PCIe kart yuvalarından yararlanıyor. Intel bunun, bir sunucu için gereken en düşük soğutma ve güç gereksinimi ile en fazla depolama kapasitesini sağladığını iddia ediyor.

Uzun, sıska biçimi olarak adlandırılan yeni “cetvel” form faktörü, depolama alanını, geleneksel sabit disk sürücülerini izleyen 2.5 inç ve 3.5 inçlik form faktörlerinden ve eklenen kart form faktöründen değiştiriyor. PCIe kart yuvalarının avantajlarından yararlanarak şekil ve boyut kısıtlamalarını ortadan kaldıracak uçucu olmayan depolama teknolojileri vaadinde bulunan Intel’ın bu yeni form faktörü, bir sunucu için gereken en düşük soğutma ve güç gereksinimi ile en fazla depolama kapasitesini sunuyor. Intel® 3D NAND teknolojisi kullanan yeni nesil “cetvel” form faktörü SSD’ler 1U sunucuda 1PB’ye kadar, yani 300.000 HD film için yeterli depolama alanı veya yaklaşık 70 yıl süreyle kesintisiz eğlence imkânı sağlayacak. “Cetvel” form faktöründeki Intel Optane SSD’ler ve Intel® 3D NAND SSD’ler yakın gelecekte piyasaya çıkacak.

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