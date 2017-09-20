AWS, EC2 Linux için saniye bazlı faturalamaya geçiyor

Bundan yaklaşık 10 sene önce Amazon’un kendi altyapısını belirli bir ücret karşılığında diğer yazılımcılara kullandırmaya başlaması fikriyle ortaya çıkan Amazon Web Services (AWS), bu zaman dilimi içerisinde öngörülemez şekilde büyüyerek dünyanın en büyük bulut bilişim altyapı sağlayıcısı oldu. 12 milyar dolar civarı senelik cirosuyla müthiş büyük bir organizasyon. Fakat her alanda olduğu gibi bulut bilişim alanında da rekabet gün geçtikçe kızışıyor. Microsoft Azure’le, Google ise kendi adını verdiği bulut çözümüyle AWS’nin domine ettiği marketten her geçen gün pazar payı kapmayı sürdüyorlar.

İşte bu rekabet AWS’i bir adım atmaya daha zorladı ve rakiplerinin aylar öncesinde geçtiği sanal makineler için dakika bazlı ücretlendirmeyi daha da agresif şekilde saniye bazlı olarak kullanıcılarına sunmaya başladı. Daha doğrusu Ekim ayından itibaren başlayacak. 2 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, tüm AWS bölgelerinde, on-demand, reserved ve spot formda başlatılan Linux örneklerinin bir saniyelik artışlarla faturalanacak. Saniyede bir faturalandırma, Amazon Elastic Map Reduce (EMR) ve AWS Batch’nin yanı sıra EBS volumeler için de geçerli olacak. Bundan önce bir sanal makineyi başlattığınız anda ister 1. dakika içinde istersenizde 59. içerisinde kapatın tüm saatin parasını ödemek zorunda kalıyordunuz. Artık bu sıkıntı ortadan kalkmış durumda ve gerçek anlamıyla kullandığınız süre üstünden faturalandırılacaksınız. Bu 1-2 sanal makine için çok önemli bir meblağ gibi durmasa da binlerce makine yönetmek zorunda olan firmalar için ciddi bir maliyet avantajı sağlayacağını şimdiden belirtelim.

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