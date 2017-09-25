AWS Ortadoğu’daki ilk bulut bölgesini Bahreyn’de kuruyor

Bölgemizde bulut bilişim adına son yıllardaki en önemli haberlerden biri sanırım bu. Sektörün açık ara lideri konumundaki Amazon Web Services “AWS” ortadoğu’daki ilk bulut bölgesini 2019 yılında Bahreyn’de kuruyor. AWS, halihazırda 16 coğrafi bölgede 44 kullanılabilirlik bölgesinde hizmet vermesine rağmen henüz ortadoğu pazarına girmemişti. Daha doğrusu operasyonel olarak bölgede oldukça aktif fakat fziksel olarak bir bulut bölgesi oluşturmadığı için “latency” kaynaklı problem yaşamamak isteyen müşterileri kendisine çekememişti. 2019 yılında Bahreyn’de açacağı ortadoğu bölgesi sayesinde 3 farklı kullanılabilirlik bölgesi oluşturacak AWS, bu bölgede hizmet veren şirketleri de kendisine çekeceğe benziyor. Firma bunun yanında aynı dönemde Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında konumlandıracak yeni bir “Edge Location” kurulacağını da ekledi. Firmanın bu bölgeleri seçmesinin başlıca nedenlerinden birinin bölgedeki önemli yenilenebilir güneş enerji santralleri olması bir sır değil. Firma CTO’su Werner Vogels’in bloğunda duyurduğu bilgilendirme yazısının tamamına http://www.allthingsdistributed.com/2017/09/aws-region-middle-east.html adresinden erişebilirsiniz.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...