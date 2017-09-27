Daha hızlı ve modern Firefox Quantum

İnternet tarayıcı savaşları internetin icadından itibaren en sıkı tartışmaların yaşandığı alanlardan bir tanesi. Netscape-İnternet Explorer ile başlayan rekabet ortama Firefox’un gelmesi ve İnternet Explorerın saç baş yoldurmasıyla birlikte uzunca bir süre Firefox tarafından domine edildi. Sonra Google Chrome geldi ve zirveye yerleşti. Firefox her yıl azar azar pazar payını Chrome’e kaptırdı ve Chrome sektör adına tartışmasız standart haline geldi. Microsoft, Windows 10 ile birlikte bu gidişe bir dur demek adına Edge adlı yeni tarayıcısını piyasaya sürdü ve o günden itibaren kararlı şekilde ilerliyor. Firefox ise geri düştüğü bu rekabette tekrar bir adım öne çıkabilmek adına yaklaşık 2 senedir Quantum adında bir proje yürütüyor ve proje kapsamında yaratılan yeni Firefox sürümü nihayet beta aşamasına ulaştı. Projeyle aynı kod adı taşıyan Firefox Quantum “Sürüm 57” tamamen yeni bir arayüze sahip ve geçen seneki Firefox sürümünden %200 daha hızlı. Bunu Firefox’un kendi Rust programlama dili ile yazılmış yeni bir CSS motoru kullanımı, çoklu CPU çekirdeği kullanımı, WebAssembly dilinin kullanılması ve WebVR desteği gibi teknolojik değişiklikler sayesinde sağlıyor. Firefox’un aktif sekmelerin akıllı önceliklendirilmesi sayesinde Chrome’dan% 30 daha az RAM kullanacağının da sözünü veriyor. Firefox tüm bu hız artışı verilerini Mozilla tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir araç olan Speedometer 2.0 kıyaslama aracına dayanıyor. Açıkcası geçtiğimiz yıl içerisinde sırf bu yavaşlık nedeniyle artık pes edip hiç içime sinmese de Chrome kullanmaya başlamıştım. 14 Kasım’da çıkacak sürüm gerçekten dediği gelişmeleri sağlarsa bir saniye bile düşünmeden tekrar yılların dostu Firefox’a döneceğim. Bekleyip görelim.

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