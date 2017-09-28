Google AWS’den önce saniyelik faturalandırmaya geçti

Amazon Web Services (AWS), geçtiğimiz günlerde saatlik faturalandırmadan saniyelik faturalandırmaya geçtiğini duyurmuştu. 2 Ekimden itibaren geçerli olacak saniyede bir faturalandırmayı ilk duyuran büyük bulut satıcısı AWS olmuş olsa da Google bu uygulamayı ilk gerçekleştiren firma oldu. Şirket yaptığı açıklamada Compute Engine, Container Engine, Cloud Dataproc ve App Engine VM’lerine uygulanabilecek yeni sistemle saniyelik faturalandırmaya geçildiğini ilan etti. Google’ın değişikliği 26 Eylül’den itibaren yürürlüğe girerken, AWS müşterilerinin 2 Ekim’e kadar beklemesi gerekecek. Compute Engine’in grup ürün müdürü Paul Nash, “Çoğu durumda dakikalık ve saniyede bir faturalandırma arasındaki fark çok düşüktür – yüzde bir olarak tahmin ediyoruz” dedi. “Öte yandan, saat başı faturadan dakikalık faturalandırmaya geçilmesi trafik oynamasının fazla olduğu uygulamalar (özellikle web sitesi, mobil uygulamalar ve veri işleme işleri) için büyük fark yaratıyor. Nash, “Bu makineler için yalnızca birkaç dakika için ihtiyaç duydukları performansa tam saat parası ödemek zorunda kalınması, hızlı bir şekilde yukarı ve aşağı büyütme-küçültme yeteneğine önemli bir maliyet getiriyordu” diye ekledi. Azure platformunun da çok yakında saniyelik faturalandırmaya geçmesi süpriz olmasa gerek.

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