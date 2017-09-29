Katlanabilir ilk akıllı telefon ZTE Axon M

Akıllı telefon pazarı oluştuğundan beri bir telefonda en önemli bileşen kuşkusuz ekranlar oldu ve bu ekranlar her geçen gün boyut olarak genişliyor. 3.5″ ile başlayan macera bugünlerde 5″ civarı boyutların standart haline geldiği bir duruma evrildi. Hatta 5″ bile küçük geliyor. Üreticiler her sene ekran boyutunu daha da arttırmak fakat bunun yanında cihazın toplam boyunu daha küçük tutmak için sürekli çaba sarfediyorlar. Bu alanda son trend çerçevelerin olmadığı ve telefonun ön yüzünün tamamen ekranla kaplandığı telefonların yaratılması oldu. Apple bile iPhone X ile bu kervana katıldı ve artık bu tarz telefonlar yeni trendi belirliyor. Fakat bu bile yetmiyor. Şüphesiz bir sonraki trend telefonu bir şekilde katlanabilir hale getirerek ihtiyaç duyduğumuzda büyütebileceğimiz bir kullanım alanı sağlamak olacak. İşte ZTE firması bu trendi başlatacak ilk gerçek anlamda katlanabilir akıllı telefonu Axon M’i çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

ZTE firması açıldığı zaman 6.8″ “yani küçük boy bir tablet boyutu” bir kullanım alanına sahip olacak yeni modeli Axon M, katlandığı zaman ise tek ekran kompak bir telefon haline geliyor. Bu iki ekran bir araya geldiğinde her ikisinde de tek bir uygulama kullanılabileceği gibi aynı anda 2 farklı uygulamanın 2 farklı ekranda da kullanabilmesi çoklu görev desteği açısından önemli bir özellik olarak göze çarpıyor. Cihazın çok çok ince çerçeveleri bu iki ekranın tek bir ekran gibi kullanımına olan sağlıyor. Snapdragon 820 işlemci, 4 GB RAM, 32 GB hafıza, 3120 mAh batarya ve 20-megapixel kamera şu ana kadar cihazla ilgili sızan özellikler. 17 Ekimde New York’ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılması beklenen cihazın piyasaya çıkış fiyatının 650$ olarak belirlendiğini de ekleyelim.

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