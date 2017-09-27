Lenovo Thinkpad 25. yıl özel serisi geliyor

Bugüne kadar klasikleşmiş ve bir bakışta modeli tahmin edilebilecek 2 notebook serisi oldu. Bunlardan biri malum Macbook, bir diğeri ise Ibm’in efsane ThinkPad serisi. ThinkPad markasını IBM’den satın alan Lenovo, “ThinkPad 25” adında 25. yıla özel klasik modelin tüm dış özelliklerini barındıran yeni bir model çıkartacağını duyurdu. Klasik serideki klavyenin ortasında kırmızı bir TrackPoint butonu, mavi bir Enter tuşu ve 45 derecelik bir açıyla eğik çok renkli ThinkPad logosu da dahil olmak üzere beklediğimiz tüm klasik ThinkPad dokunuşları var. ThinkPad 25’in Lenovo’nun mevcut ThinkPad 470 modelini temel alması bekleniyor ve 14 inç IPS ekran, Intel Core i7 işlemci, 16GB RAM, 512GB SSD ve Nvidia GeForce 940MX GPU ile gelecek ürün ayrıca modern bir dizüstü bilgisayardan bekleyeceğimiz tüm bağlantı noktalarına sahip. Thunderbolt 3 destekli USB-C port, üç standart USB, SD kartı, HDMI ve bir Ethernet portu barındıran ürün bunun yanında parmak izi okuyucu ve Windows Hello destekli yüz tanıma sistemi de içeriyor. Henüz firma tarafından resmi çıkış tarihi açıklanmayan ürünün 25. yıldönümüne denk gelen Ekim ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

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