Nokia 3310 bu sefer 3G destekli

Geçtiğimiz ay içerisinde incelemesini yaptığımız Nokia’nın efsane 3310 modeliyle ilgili yeni bir haberimiz var. İnceleme sırasında da özellikle üzerinde durduğum cihazın tek olumsuz yanı olan 3G desteğine sahip olmaması benim gibi bir çok kişinin de serzenişine neden olmuştu. HDM Global bu serzenişleri duymuş olacak ki Ekim ayı içerisinde ürünün yeni 3G destekli sürümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. 50€ seviyesinden 90€ seviyesine çıkan yeni model tüm major 3G şebekelerini destekliyor. Fakat bu 3G desteği 20 saat civarı olan konuşma süresini de 6 buçuk saat seviyesine indiriyor. Eh artık o kadar da olacak. Bu yeni değişiklik sayesinde cihaz her durumda kullanabileceğiniz tam bir yedek telefon durumuna geldi. HDM Global ayrıca menüde de bir kaç güncelleme yapacağını duyurdu. Cihaz elimize geçtiğinde inceleyip aktaracağız.

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