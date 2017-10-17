AWS ve Microsoft deep learning projeleri için birlikte çalışıyor

Her ne kadar bulut bilişim alanında dişli birer rakip olsalar da, 2 firma da ortak aklın ve çabanın kaçınılmaz olduğu alanlardan biri olan artificial intelligence (AI – Yapay Zeka) alanında birlikte çalışma kararı almışa benziyorlar. Bir çok sektör analisti için süpriz bir gelişme olarak AWS ve Microsoft önümüzdeki dönemde Gluon projesi adını verdikleri derin öğrenme platformu üzerinde birlikte çalışacaklarını açıklayan birer basın bülteni yayınladılar. Project Gluon “tüm beceri düzeylerindeki geliştiricilerinin, bulut, cihazlar ve mobil uygulamalarda gelişmiş makine öğrenme modellerini prototip haline getirmesi, oluşturması, eğitmesi ve dağıtmasına olanak tanıyan” bir platform olarak aktarılıyor.

Amazon’un AI kolu başkan yardımcısı Swami Sivasubramanian durumu “Makine öğreniminin potansiyeli yalnızca tüm geliştiricilerin erişebilmesi durumunda gerçekleşebilir. Bugünkü gerçek şu ki, makine öğrenimi modellerini oluşturmak ve eğitmek çok fazla ağır iş ve uzmanlık gerektiriyor “diye açıkladı. Sivasubramanian, “Gluon arayüzünü yarattık ve neural network oluşturma ve eğitim modelleri yaratma işi bu sayede bir uygulama oluşturmak kadar kolay olabilir” dedi ve “Makine öğrenmeyi kolaylaştırmak isteyen geliştiriciler için Gluon arayüzünü geliştirmeye devam etmek için Microsoft’la işbirliğimizi sabırsızlıkla bekliyoruz.” diye ekledi. Yapay zeka alanında önümüzdeki dönem inanılmaz gelişmelere gebe. Özellikle bu ve benzer işbirlikleri sürece kaldıraç etkisi göstererek AI tarafından çözülmesi beklenen sorunların çözümüne daha hızlı erişebilmemizi sağlayacak olması açısından önemli.

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