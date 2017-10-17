Microsoft AWS’den Azure’a geçiş yapacak müşterilerine yardımcı olmak adına yeni Cloud Service haritası yayınladı

Ayti dünyasında kesinlikle önümüzdeki dönemin en büyük çekişmesi Amazon ve Microsoft arasında bulut bilişim pastasından pay kapma yarışında yaşanacak. AWS altyapı ve müşteri sayısı bakımından açık ara diğer tüm rakiplerinin önünde olmasına rağmen Azure, Microsoft markasının ve iş ağının da desteğini arkasına alarak aradaki farkı her geçen gün kapatıyor. Görüşlerine pek katılmasam da bazı analistlere göre de 2019’a kadar AWS’in önüne geçerek bulut bilişim altyapı sağlayıcıları listesinde zirveye yerleşecekler. İşte bunun olabilmesi adına Microsoft özellikle mevcut AWS kullanıcılarını hedefleyerek onlara kendi Azure platformuna geçmeleri için çeşitli kolaylıklar sağlıyor. AWS sektör içerisinde bir nevi standart hale geldiği için doğal olarak servislerinin isimleri hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Fakat aynı servislerin Azure platformundaki karşılıkları tam anlamıyla bilinmiyor. İşte bu karışıklığı ortadan kaldırmak adına Microsoft güzel bir web sayfası ve servis haritası hazırladı. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/aws-professional/ adresinden ulaşabileceğiniz Azure for AWS Professionals sayfasından tüm AWS servislerinin Azure karşılıklarına ve karşılaştırmalarına erişebileceksiniz. Sitenin bir özetine PDF olarak erişmek isterseniz de linke tıklamanız yeterli.

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