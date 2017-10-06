Şişen iPhone 8 bataryaları yeni bir Note 7 vakası mı?



Daha Note 7 fiyaskosunun izleri belleklerde tazeyken benzer bir haber bu sefer Apple’ın başını ağrıtacağa benziyor. Görünüşe göre Apple’ın elinde nur topu gibi bir iPhone 8 pil sorunu var ve bunun yalnızca ufak bir kaç vaka mı yoksa daha geniş bir sorun mu olduğu henüz belli değil. Geçtiğimiz haftadan beri ya yeni açılmış paketli sıfır cihaz ya da birkaç gün kullanımdan sonra bataryası şişerek telefonun ön kısmının ana kasadan ayrıldığı iPhone 8’lerle ilgili raporlar çıktı. Henüz bir patlama bildirilmedi fakat telefonun içindeki pil şişiyor, telefonun ön kısmının bükülüyor ve cihaz gövdesinden ayrılıyor. Apple’ın konuyla ilgili şu ana kadar sadece kısa bir açıklaması var ve olaydan haberdar olduklarını ve araştırmaya başladıklarını söylüyorlar.

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