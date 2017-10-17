Tüm Wi-Fi ağlarını tehlikeye sokan güvenlik açığı KRACK

Sanırım son yıllardaki en geniş kapsamlı güvenlik açığıyla karşı karşıyayız. KU LEUVEN (Belçika) Üniversitesinden araştırmacı Mathy Vanhoef tarafından bugün ortaya çıkartılan KRACK (Key Reinstallation AttaCK) tüm güncel Wi-Fi ağlarının standart protokolü olan WPA2 üzerinde bulunan bir açık. Bu nedenle cihaz bağımsız olmaksızın Wi-Fi bağlantısına sahip tüm cihazlar bu açıktan etkileniyor durumda. Yani cep telefonunuzdan, bilgisayarınıza tüm Wi-Fi bağlantılı cihazlarınız KRACK’den muhtemelen etkilediği anlamına geliyor. Dediğim gibi son yılların en geniş kapsamlı güvenlik açığı, neredeyse etkilenmeyen cihaz yok.

Peki nedir bu Krack açığı? https://www.krackattacks.com/ adresinden detaylarına erişebileceğiniz güvenlik açığı, WPA2 protokolünün el sıkışma dediğimiz ilk bağlantı aşamasında bulunuyor. Wi-Fi istemci cihaz korumalı bir kablosuz ağa bağlanmaya çalıştığında gerçekleştirilen dört yönlü kimlik doğrulama “el sıkışma”daki üçüncü adımında bulunan açık, bu adımda şifreleme anahtarı birden çok kez yeniden gönderilirken saldırganlar belirli yollarla bu yeniden iletileri topluyor ve tekrar sahte sinyaller göndererek Wi-Fi güvenlik şifrelemesi bozuyor ve istemci ile router arasındaki şifrelenmiş olması gereken trafiği şifresiz şekilde dinleyebiliyorlar. Kısacası teorik olarak Wi-Fi ağınızın kapsama alanı içerisinde bulunan bir saldırgan https trafiğindeki tüm şifrelenmiş önemli datalara “kredi kartı bilgileri, şifreler v.b.” erişebiliyorlar.

Kısacası durum bayağı can sıkıcı ve güvenlik departmanlarının önümüzdeki bir kaç gün bayağı başını ağrıtacağa benziyor. Konuyla ilgili alınabilecek önlemlerin başında elinizdeki tüm cihazları “ki buna Wi-Fi bağlantı noktaları da dahil” bir an önce çıkan son güvenlik güncellemeleriyle güncellemek geliyor, fakat işin kötü yanı henüz bir çok firma açık çok yeni olduğu için konu hakkında çalışıyor ve bir güncelleme yayınlamadı. Güncelleme duyurusunu ilk yapan firma Microsoft oldu ve https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2017-13080 adresinden tüm desteklenen işletim sistemi versiyonları için erişilebilecek bir patch yayınladı. Apple ve Google ise kendi işletim sistemleri için patchlerin önümüzdeki günlerde hazır olacağını duyurdular. Aynı şekilde bir çok Wi-Fi bağlantı noktası üreticisi de cihazları için güncellemeler hazırladıklarını ve durumu araştırdıklarını belirttiler. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler oldukça sizlere duyurmaya devam edeceğiz.

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