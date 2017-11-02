Razer’dan oyun tutkunlarına yönelik ilk telefon

Razer markasını duymuş muydunuz? Razer her ne kadar ülkemizde çok popüler bir marka olmasa da özellikle uzak doğu ve Amerika kıtasında oyun tutkunlarının yakından tanıdığı bir marka. Çok kaliteli ve fetiş objesi sayılabilecek güzellikte oyun donanımları üreten firma “pc, laptop, klavye, kulaklık vb.” bugüne kadar mobil alanda herhangi bir ürün çıkartmamıştı. İşte Razer Phone adını verdikleri yeni ürünle bu segmente de el atan firma oyun tutkunlarına yönelik bir telefon üretti. Sene başında, Robin adlı ilginç bulut temelli bir telefon çıkarmış olan NextBit adlı bir startup’ı satın alarak bu alana adım atacağının sinyallerini vermişti. Aradan bir yıl bile geçmeden ilk model dün gün yüzüne çıktı ve 17 Kasım’dan itibaren de Amerika ve Avrupa’da satışa çıkacak.

Razer kendi genel tasarım anlayışının dışına çıkmayarak mevcut akıllı telefon tasarım trendinin dışında bir ürün üretmiş. Ürün kocaman, siyah, 90 derecelik sert kenarlara sahip ve kelimenin tam anlamıyla tuğla gibi bir ürün. Bu arada bu eleştiri olarak söylemiyorum, telefonun tasarımını ben beğendim. Yekpare siyah aliminyum kasanın ön yüzünde 5.7″ bir ekrana ve kocaman çerçevelere sahip. Bu çerçeveler ilk başta garip gelse de Razer’ın bu çerçeveleri telefonda tutmasının bir sebebi var. Çünkü bu çerçeveler altında Dolby Atmos desteğine sahip kocaman hoparlörler yatıyor. Açıkcası bire bir inceleme şansım olmadı fakat tüm tanıtım etkinliğine katılan insanlar bunun bugüne kadar bir akıllı telefonda duydukları en iyi ve en yüksek sesli hoparlörler olduğu konusunda söz birliği yapıyor. Yazının başında da dediğim gibi Razer’ın ana kullanıcı kitlesi oyun tutkunları ve bu telefon da onların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılmış durumda.

Bu arada telefonun bir diğer öne çıkan özelliği de ekranı. İpad Pro ile birlikte ilk defa mobil bir cihazda saniyede 120 yenileme hızına sahip bir ekrana şahit olmuştuk. Aynı yenileme hızına sahip ilk akıllı telefon da Razer Phone oluyor. Peki bu 120hz ekran ne anlama geliyor? Öncelikle sizi şuraya alayım https://frames-per-second.appspot.com/ . Bu siteden görsel olarak da algılayabileceğiniz gibi bir ekranda Hz sayısının yüksek olması o ekranda görüntüledeğiniz şeylerin geçiş yaparken daha akıcı görünmesini sağlaması anlamına geliyor. Örneğin bir web sitesini okumak için kaydırırken sanki gerçek bir kağıda aynı işlemi yapıyormuşcasına kesintisiz bir geçiş sağlanıyor. Bir kere böyle bir ekranla çalıştıktan sonra diğer herşey size çok yapay geliyor. Razer bu alanda önemli bir iş yapmış ve kesinlike övgüyü hak ediyor.

Ekran ve hoparlörleri geçersek cihaz rakipleriyle hemen hemen aynı teknik özelliklere sahip. Güncel Qualcomm 835 chipset, 8gb ram ve 64 gb dahili hafıza ile desteklenmiş durumda. Razer kendi notebooklarında uyguladıkları termal soğutma sisteminin bir benzerini telefona da uyguladıklarını özellikle belirtiyorlar. Bu sayede yüksek güç gerektiren oyunlar herhangi bir ısınma problemi yaratmadan rahatlıkla oynanabiliyor. Cihaz 4000 mAh kapasiteli kocaman bir pile, arkada 12 mpx çift kamera, önde ise 8 mpx kameraya sahip. Kamera değerleri kağıt üstünde değil de incelemede belli olacağından yorum yapmak istemiyorum ama cihaz su-toz geçirmezlik özelliğine sahip olmaması, kablosuz şarjı desteklememesi ve son olarak da normal kulaklık girişine sahip olmaması dışında genel olarak etkileyici duruyor. Elimize geçince hakkında detaylı bir kaç kelam daha ederiz bakalım.

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