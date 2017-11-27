Samsung’un yeni teknolojisi telefonları 5 kat daha hızlı şarj edebiliyor

Son yıllarda malzeme biliminde adından en çok söz edilen ürünlerden bir tanesi grafen maddesi oldu. 2010 yılında bu madde üzerine yapılan araştırmalar Nobel Fizik ödülü aldığından beri de hemen hemen her ay bu madde hakkında yeni bir haber duyuyoruz. Tabildot gazetelerin de sık sık “Nasa teknoloji” diye duyurduğu grafen kanser araştırmalarından, su arıtmaya kadar çeşitli alanlarda kendine kullanım yeri bulmuş durumda. Samsung’un Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü ise geçtiğimiz günlerde Güney Kore ve Amerika’da aldığı patentlerle bu maddenin yeni bir kullanım alanına daha sahip olduğunu duyurdu.

Samsung’un bilim adamları normal bir Li-ion hücre içinde kullanılan, toplam kapasiteyi % 45’e kadar artıran ve şarjı beş kat hızlandıran bir “grafen top” kaplaması yarattılar. Teknolojinin kullanımıyla ilgili çok uzun ve teknik bir makale yayınlayan Samsung, teknolojinin henüz çok erken safhalarda olduğu ve henüz kitlesel bir üretim için erken olduğunu belirttiler. Buna rağmen teknolojinin geliştirilme aşamasının, özellikle elektronik cihazlarda mevcut durumdaki en büyük darboğaz olan batarya teknolojisinde önemli bir yenilik olmasından dolayı çok uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum. Samsung ayrıca bu teknolojinin sadece mevcut küçük elektronik cihaz bataryalarında değil aynı zaman daha büyük ve yüksek kapasiteli elektrikli araba bataryaları gibi sistemlerde de uygulanabileceğini belirtiyor.

Kaynak: https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-presents-a-new-graphene-device-structure

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