Shell Avrupa otoyollarına ultra hızlı elektrikli araç şarj cihazları yerleştirmeye hazırlanıyor

Sadece birkaç hafta önce kurulan BMW, Daimler, Ford ve Volkswagen-Audi-Porsche ortak girişimi IONITY, Avrupa’da elektrikli araçlar için “Yüksek Güç Şarj Edici” (HPC) şebekesinin yaygınlaştırılması için ilk stratejik ortaklığını oluşturduğunu duyurdu. Shell, OMV, Tank & Rast ve Circle K firmaları ile stratejik ortaklık kuran IONITY 2020 yılına kadar Avrupa otobanlarında 400 adet “Yüksek Güç Şarj Edici” (HPC) yerleştirileceğini açıkladı. Bu, bugüne kadar Avrupa kıtasında planlanan en geniş yüksek güçlü elektrikli araç şarj altyapısı olacak. IONITY bu anlaşma sonucunda 18 Avrupa ülkesinde HPC üniteleri için yer belirleme aşamasına geçmiş olduğunu duyurdu. HPC şarj istasyonlarının doğrudan ana otobanlara kurulması, elektrikli araçların en önemli sıkıntısı olan menzil problemini önemli ölçüde çözülmesi ve 350 kW’a kadar şarj kapasitesinin müşterilerin bekleme sürelerini minimuma indirmesi bekleniyor.

Elektrikli taşıtlar halen küresel otomobil pazarının sadece küçük bir bölümünü oluştururken, büyüme hızı ve düşük ham petrol fiyatlarının sürdürülebilir olması petrol şirketlerine, daha temiz bir ulaşım moduna doğru ilerledikçe yüzyıllık iş modellerini yeniden değerlendirme imkânı sunuyor. Shell’in en agresif projeksiyonlarına göre şirket, küresel elektrikli araç filosunun 2025 yılına kadar tüm otomobil filosunun yaklaşık yüzde 1’inden yüzde 10’a çıkmasını bekliyor. Avrupa Alternatif Yakıtlar Gözlemevi’ne göre, Avrupa’daki elektrikli araç şarj noktalarının sayısı 2014’ten 2017’ye neredeyse üç kat artarak yaklaşık 120.000’e ulaştığını belirtiyor. Bununla birlikte, üreticiler, pil sınırlamaları, şarj istasyonlarının eksikliği ve uzun şarj süreleri nedeniyle sürücülerin kısa yolculukların ötesine geçmesini sağlamak için çözümler sunmak için uğraşıyorlar. Shell, IONITY teknolojisiyle 350 kilowatt’a kadar gelişmiş şarj kapasitesine sahip araçların şarj edilmesi için beş ila sekiz dakika arası bir süre alacağını belirtiyor. Bugün standart bir elektrikli otomobilde bu süre birkaç saat sürebiliyor.

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